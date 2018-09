Alpinist verunglückt am Watzmann tödlich

Am Watzmann kam ein Bergsteiger ums Leben. - © BRK BGL

Ein erfahrener Bergsteiger ist Sonntagfrüh an der Watzmann-Ostwand (Lkr. BGL) in den Tod gestürzt. Die Alpinisten waren zu zweit unterwegs und wollten über den Kederbacher-Weg die Watzmann-Ostwand durchsteigen. Bei der Suche nach einer möglichen Übergangsstelle brach plötzlich das Eis ein und riss einen der beiden Bergsteiger rund 50 Meter in die Tiefe.