Alpinski-WM 2023 kommt nicht nach Saalbach

Für 2025 will sich Saalbach erneut bewerben. - © saalbach.com / Erich Spiess

Die alpine Ski-WM 2023 geht in Couchevel-Meribel und nicht wie vom ÖSV erhofft in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) über die Bühne. Diese Entscheidung wurde am Donnerstag im Rahmen des FIS-Kongresses in Costa Navarino in Griechenland bekanntgegeben.