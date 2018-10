Als in Salzburg die Nationalsozialisten herrschten

Der Film thematisiert auch die Büchverbrennung von 1938. - © Chris E./LMZ

Hitlerjugend, Bücherverbrennung und die Pogromnacht: Thematisiert wird die NS-Zeit in dem neuen Schulfilm “Salzburg 1938”, in dem zwei Freunde aus der Stadt Salzburg den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich erleben. Ziel des Films ist es, bei den Schülern emotionales Interesse an dem Thema zu wecken.