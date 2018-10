Altach lange ohne Führungsspieler Aigner – Nerv beschädigt

Hannes Aigner klagte zuletzt über Sehstörungen - © APA

Fußball-Bundesligist SCR Altach muss zumindest bis Jahresende auf Führungsspieler Hannes Aigner verzichten. Das gaben die Vorarlberger am Mittwoch bekannt. Nachdem der 37-jährige Stürmer über Sehstörungen geklagt hatte, hätten Untersuchungen die Schädigung eines Nervs gezeigt. Aigner war in dieser Saison nicht mehr immer erste Wahl gewesen, führt mit vier Toren aber die interne Schützenliste an.