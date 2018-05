Am Muttertagswochenende gratis ins Museum

Miteinander etwas unternehmen ist angesagt. Ein buntes Rahmenprogramm sorgt dafür, dass wohl für jeden etwas Passendes dabei ist. Das Salzburger Museumswochenende findet heuer zum vierten Mal statt.

Zehn am Samstag und 36 am Sonntag

Am Samstag zeigen neun Museen der Stadt Salzburg und auch das Freilichtmuseum in Großgmain ihre Kunst- und Kulturschätze. Am Sonntag, der heuer ja zugleich auch Muttertag ist, bieten 36 Regionalmuseen in allen Bezirken Einblicke in ihre Sammlungen. Im Flachgau beteiligen sich insgesamt 13 Einrichtungen, im Tennengau sind es sechs, im Pongau zehn, im Pinzgau fünf und im Lungau zwei. Von 10.00 bis 17.00 Uhr haben die Museen und Sammlungen an diesen beiden Tagen Sonderprogramme und –veranstaltungen im Angebot.

Die teilnehmenden Museen und nähere Programminfos findet ihr HIER.