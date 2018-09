Amazon erreichte Börsenwert von über einer Billion Dollar

Der Kurs der Amazon-Aktie kletterte auf über 2.050 Dollar pro Stück - © APA (AFP/Archiv)

Der Online-Händler Amazon hat am Dienstag erstmals einen Börsenwert von einer Billion Dollar erreicht – nur wenige Wochen nach dem Internetkonzern Apple. An der Börse in New York kletterte der Kurs der Amazon-Aktie auf über 2050 Dollar (1.771 Euro) pro Stück – damit war das Unternehmen eine Billion Dollar wert. Apple hatte die symbolische Marke erst Anfang August übersprungen.