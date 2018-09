Amazon untersucht mutmaßlichen Verkauf von Kundendaten

Der Internetriese bestätigte einen Medienbericht - © APA (AFP)

Amazon untersucht den mutmaßlichen Verkauf vertraulicher Kundendaten durch eigene Mitarbeiter an Dritte. Das Unternehmen bestätigte am Sonntag einen entsprechenden Bericht des “Wall Street Journal”. Demnach geht der Konzern dem Verdacht nach, dass Angestellte die Daten über Vermittler an externe Händler, insbesondere in China, verkauft haben könnten, die ihre Produkte bei Amazon anbieten.