Amazon weitet sein Angebot an Apple-Produkten stark aus

Die Technologierivalen wollen voneinander profitieren

Amazon weitet sein Angebot an Apple-Produkten kräftig aus. Vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts einigten sich die US-Technologierivalen auf einen Ausbau ihrer bisher eingeschränkten Kooperation. Der weltgrößte Online-Händler kündigte am Freitag an, in den kommenden Wochen die neusten Versionen von iPhones, iPads, der Apple Watch und anderen Geräten in den USA, Europa, Japan und Indien zu verkaufen.