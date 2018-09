Amerikanerin verwechselte Dynamitstange und Kerze

Die Frau verwechselte Dynamit mit einer Kerze (Symbolbild). - © Bilderbox

Weil sie im Dunklen eine Dynamitstange mit einer Kerze verwechselte, ist eine Frau in den USA schwer verletzt worden. Wie CBS am Freitag berichtete, hatte die 30-Jährige bei einem Stromausfall in Bridgeport im US-Staat Connecticut versucht, im nächsten Baumarkt eine Notbeleuchtung zu kaufen. Da allerdings dort schon geschlossen war, suchte sie im Keller ihres Hauses nach einer Kerze.