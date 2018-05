Amnesty: Rohingya-Miliz verübte Massaker in Myanmar

Myanmars Armee reagierte brutal mit Vertreibungsaktion - © APA (AFP)

Militante Kämpfer der muslimischen Minderheit der Rohingya haben nach Angaben von Amnesty International ein Massaker an hinduistischen Zivilisten in Myanmar verübt. Die Rebellengruppe Arsa (Arakan Rohingya Salvation Army) ermordete zusammen mit Rohingya-Dorfbewohnern am vergangenen 25. August 53 Hindus in einem Dorf in Myanmars Bundesstaat Rakhine, darunter 23 Kinder.