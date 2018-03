Grausiger Fall in Indien: Amputiertes Bein als Kopfstütze benutzt

Auf Millionen Inder kommen nur wenige Fachärzte. (Symbolbild) - © Bilderbox

Weil einem Patienten in Indien sein amputiertes Bein als Kopfstütze gegeben wurde, haben die Behörden zwei Krankenhausärzte vom Dienst suspendiert. Die Leitung der staatlichen Klinik in Jhansi im Bundesstaat Uttar Pradesh teilte am Sonntag mit, zur Untersuchung des Vorfalls sei ein Ausschuss gebildet worden.