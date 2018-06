AMS-Chef erwartet kaum Auswirkungen durch 12-Stunden-Tag

Kopf durchaus positiv gegenüber Reform eingestellt - © APA

AMS-Vorstand Johannes Kopf erwartet von der Arbeitszeitflexibilisierung keine maßgeblichen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Das AMS sei der Meinung, dass die höhere Flexibilität zu “keinen großen, messbaren Effekten in Bezug auf Arbeitslosigkeit oder Beschäftigung führen wird”, meinte Kopf am Mittwoch am Rande eines Pressegespräches in Eisenstadt.