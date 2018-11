Amsterdamer Reichsmuseum zeigt erstmals “Alle Rembrandts”

Die Schau soll an den 350. Todestag des Malers erinnern - © APA (ANP)

Das Amsterdamer Reichsmuseum wird erstmals in seiner Geschichte alle Werke von Rembrandt (1606-1669) in seinem Besitz ausstellen. Die Ausstellung “Alle Rembrandts” ist für das Frühjahr geplant und Start des Rembrandt-Jahres, teilte das Museum am Mittwoch mit. 2019 wird an den 350. Todestag des holländischen Meisters erinnert.