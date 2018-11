Amtierende “Präsidenten” bei Wahlen in Ostukraine vorne

Wahltag in den Rebellengebieten - © APA (AFP)

Bei den vom Westen als illegal eingestuften Wahlen in den Rebellengebieten der Ostukraine haben sich wie erwartet Siege der dort amtierenden “Präsidenten” abgezeichnet. In der prorussischen “Volksrepublik” Donezk kam Denis Puschilin nach Auszählung von 27 Prozent der Stimmen auf 57 Prozent. In der Region Luhansk entfielen 70 Prozent auf Leonid Pasetschnik (Auszählungsstand 31 Prozent).