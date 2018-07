Amtsmissbrauch: Salzburger Polizei ermittelt gegen Kollegen

Kollegen des Polizisten waren bei Strafen wegen Geschwindigkeitsübertretungen Unregelmäßigkeiten aufgefallen (Symbolbild). - © APA/Herbert Neubauer/Archiv

In Salzburg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs in den eigenen Reihen. Wie der ORF am Donnerstag berichtete, soll ein leitender Beamter Strafgelder aus Organmandaten nicht ordnungsgemäß abgerechnet haben.