Anakonda in See in Meerbusch gesichtet - © dpa

Sie ist noch da und offenbar quicklebendig: Im Latumer See in Meerbusch bei Düsseldorf ist erneut die seit Tagen gesuchte Anakonda gesichtet worden. Ein Angler habe die Würgeschlange am Dienstagnachmittag von einem Boot aus entdeckt, sagte ein Stadtsprecher am Mittwoch. Die Feuerwehr rückte mit einem Reptilienbeauftragten aus Düsseldorf an.