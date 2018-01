Anakondas zogen in Großraumterrarium im Haus des Meeres

Die Schlangen durften in ihr neues Zuhause ziehen - © APA (HAUS DES MEERES)

Die Anakondas im Wiener Haus des Meeres sind in ihr neues Großraumterrarium übersiedelt. Besucher können dabei durch eine um 45 Grad geneigte, pultartige Sichtscheibe auch in den rund 7.000 Liter umfassenden Unterwasserteil sehen. “Man fühlt sich mitten drin durch diesen sagenhaften Einblickwinkel”, hieß es am Montag in einer Aussendung.