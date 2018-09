Andreas Hertl neuer Klubobmann für NEOS in Stadt Salzburg

Andreas Hertl ist neuer Klubobmann der NEOS in der Stadt Salzburg. - © Neumayr/Archivbild

Mit dem Wechsel vom bisherigen Klubobmann Lukas Rößlhuber in das Bauressort der Stadt Salzburg brauchen die NEOS einen neuen Vorsitzenden. Am Mittwoch wird dieser offiziell gekürt, am Dienstag wurde Andreas Hertl bereits von den Parteimitgliedern gewählt.