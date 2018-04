Angebliche Klimt-Entdeckung offenbar echt – Experte zweifelt

Das Werk wurde am Mittwoch in Hannover präsentiert - © APA (Textart)

Die seit einigen Jahren laufenden Untersuchungen zu einem in einer Garage in Oberösterreich aufgetauchten Gemälde, das Gustav Klimt zugeschrieben wurde, sollen nunmehr die Echtheit des Gemäldes “Trompetender Putto” bestätigt haben. Wie es am Mittwoch in einer Aussendung hieß, wurden bei naturwissenschaftlichen Analysen Signaturen entschlüsselt, die Klimt zuzuordnen seien.