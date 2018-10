Die Polizei konnte eine Diebstahlserie im Pongau klären. - © Bilderbox/Symbolbild

Eine 44-Jährige hat sechs Jahre lang die Gäste in jenem Kurbetrieb in Bad Gastein (Pongau), in dem sie arbeitete, bestohlen. Die Polizei konnte der Frau insgesamt zwölf Einbrüche oder Diebstähle nachweisen, die sie seit Juli 2012 begangen haben soll. Sie soll rund 15.000 Euro dabei erbeutet haben.