Der Vorwurf in der von der FPÖ Wien eingebrachten Anzeige laute demnach, dass der Beschuldigte sich an einer terroristischen Vereinigung beteiligt, indem er mit der “Liwa Fatemiyoun” sympathisiere. Es sei aber auch noch Gegenstand von Ermittlungen, ob es sich dabei um eine terroristische Vereinigung handle, so die Staatsanwaltschaft.

(APA)