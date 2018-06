Angler entdecken dreieinhalb Meter langen Tigerpython am Flussufer

Das Tier gehört zu einem Zirkus. (Symbolbild) - © dpa/A3471 Boris Roessler/Archiv

Einen dreieinhalb Meter langer Tigerpython haben Angler an der Weser in Niedersachsen entdeckt. Die Männer hätten die Polizei verständigt, teilten die Beamten am Montag in Hameln mit. Die Würgeschlange sei gemeinsam mit dem herbeigerufenen Direktor des Tierparks von Bad Pyrmont eingefangen worden. Dem Experten zufolge könnten Tigerpythons durchaus gefährlich werden.