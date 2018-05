Wer hinter dem Angriff steckt, blieb zunächst unklar. In diesem Jahr haben die radikalislamischen Taliban sowie die Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) bereits neun schwere Anschläge in Kabul verübt. Die Taliban haben jüngst die Zivilbevölkerung gewarnt, sich nicht in der Nähe von Regierungs- oder Militäreinrichtungen aufzuhalten, weil sie dort weitere Anschläge planen.

(APA/dpa)