USA, Großbritannien und Frankreich griffen Syrien an

Laut dem syrischen Staatsfernsehen wurde die Luftabwehr gegen die “Aggression” aktiviert. Nach Angaben von Aktivisten trafen die Angriffe mehrere Militäreinrichtungen und chemische Forschungszentren in Damaskus und der näheren Umgebung. Darüber hinaus hätten die USA, Frankreich und Großbritannien die Basis der Republikanischen Garde angegriffen, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Mattis: Keine weiteren Angriffe geplant

Wie US-Verteidigungsminister Jim Mattis erklärte, sind die Luftangriffe vorerst beendet, zudem seien “derzeit” seinen keine weiteren Angriffe geplant. Sollte Assad erneut Chemiewaffen einsetzen, seien weitere Angriffe möglich, so Mattis. Die Militärschläge richteten sich gegen drei Ziele, es habe sich um eine begrenzte Aktion gehandelt, erklärte Mattis.

Raketenbasis nahe Homs beschossen

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums haben vier Flugzeuge der Royal Air Force in der Nacht zum Samstag Raketen auf ein Ziel in der Nähe des syrischen Homs abgeschossen. Dort lagerten dem Ministerium zufolge in einer früheren Raketenbasis etwa 24 Kilometer westlich von Homs Produkte für chemische Kampfstoffe. Dies stelle einen Bruch der Chemiewaffenkonvention dar.

Die Regierungen in London und Paris bestätigen ihre Beteiligung an den Angriffen. Die britische Premierministerin Theresa May erklärte in London, es gebe “keine Alternative” zu der Attacke. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron bestätigte die Teilnahme Frankreichs an der Militäraktion. Die Angriffe beschränkten sich auf Chemiewaffenziele, so Macron.

Moskau droht mit “Konsequenzen”

Moskau drohte nach den Angriffen mit “Konsequenzen”. Die Verantwortung dafür liege bei Washington, London und Paris, teilte der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Russland unterstützt im syrischen Bürgerkrieg Machthaber Bashar al-Assad.

Unterdessen unterstützte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg den Angriff der USA, Großbritanniens und Frankreichs. Stoltenberg erklärte in Brüssel am Sitz des Bündnisses: “Das wird die Fähigkeiten der Führung einschränken, weiter die Menschen in Syrien mit chemischen Waffen anzugreifen.”

(APA/ag.)