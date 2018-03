Zudem wurde ein Paar Turnschuhe gestohlen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro.

Obertrum: Einbrecher steigen in Kellerabteile ein

In der Nacht auf Donnerstag schlugen Einbrecher auch in zwei Wohnanlagen in Obertrum (Flachgau) zu. Die bislang unbekannten Täter brachen zuerst die Türen zu den Kellerabteilen auf und steigen in fünf Räume ein. Aus einem Abteil wurde Werkzeug gestohlen. Die Ermittlungen laufen, berichtet die Polizei.