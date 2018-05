Anklage gegen Betreiber der Kinderpornoplattform “Elysium”

Darknet-Forum "Elysium" - © APA (dpa)

Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main hat Anklage gegen vier mutmaßliche Betreiber der Kinderpornoplattform “Elysium” erhoben. Das gab die Behörde am Dienstag bekannt – gut eine Woche nach der Verurteilung eines Wieners, der seine beiden Kinder missbraucht und an andere Pädophile weitergereicht hatte. Er war im Rahmen der “Elysium”-Ermittlungen ausgeforscht worden.