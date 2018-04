Annaberg: Tourengeherin (34) stirbt bei einem Absturz im Gosaukamm

Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod der 34-Jährigen feststellen. (Themenbild) - © Bilderbox/Archiv

Bei einer Skitour auf die Großwand im Gosaukamm in der Gemeinde Annaberg (Tennengau) ist am Samstag eine 34-jährige Frau aus dem Flachgau ums Leben gekommen. Sie stürzte insgesamt 300 Meter weit ab und starb noch am Unfallort.