Anschlag in Somalia: Zahl der Toten stieg auf 39

Mogadischu von Selbstmordanschlägen erschüttert

Die Zahl der Toten bei einem Selbstmordanschlag in Somalia ist auf 39 gestiegen. Weitere 40 Menschen seien bei dem Angriff auf das beliebte Hotel in der Hauptstadt Mogadischu vom Freitag verletzt worden, sagte ein Polizist am Samstag. Immer noch würden einige Menschen vermisst. Zwei Attentäter hatten sich mit ihren Autos in die Luft gesprengt.