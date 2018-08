Antenne für Tierbeobachtung erfolgreich an ISS montiert

Tierbeobachtung auf der Erde von der Internationalen Raumstation aus. - © HANDOUT / AFP / picturedesk.com

Mit der erfolgreichen Montage einer Antenne an der Internationalen Raumstation ISS haben zwei russische Kosmonauten in der Nacht auf Donnerstag ein deutsch-russisches Projekt zur Tierbeobachtung entscheidend vorangebracht. Bei dem mehr als siebenstündigen Einsatz montierten die Raumfahrer Oleg Artemjew und Sergej Prokopjew eine Antenne an der Außenhülle der ISS.