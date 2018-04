Antisemitischer Brief von Richard Wagner wird versteigert

Richard Wagners Unterschrift unter dem Brief an Edouard Schure - © APA (AFP)

Ein Brief mit antisemitischen Äußerungen aus der Feder des deutschen Komponisten Richard Wagner wird am Dienstag in Israel versteigert. In dem Schreiben an den französischen Philosophen Edouard Schure aus dem Jahr 1869 warnt Wagner (1813-1883) vor dem “zersetzenden Einfluss des jüdischen Geistes auf die moderne Kultur”.