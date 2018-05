Anton Zeilinger Ehrenmitglied des Technikerverbands IEEE

Zeilinger (r.) ist der erste Österreicher unter den IEEE-Mitgliedern - © APA

Der Quantenphysiker Anton Zeilinger wurde als Ehrenmitglied in das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) aufgenommen. Er erhielt die Ehrung des internationalen Technikerverbands vergangene Woche (11.5.) gemeinsam mit Mihal Lazaridis, Gründer des Unternehmens BlackBerry, teilte die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) am Donnerstag mit, deren Präsident Zeilinger ist.