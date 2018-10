Antragsflut am 54. Tag im Grasser-Prozess

Karl Heinz Grasser mit Anwalt Norbert Wess - © APA (Archiv)

Der 54. Tag im Buwog-Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere hat am Mittwoch mit zahlreichen Anträgen des Grasser-Verteidigers Norbert Wess begonnen, die nach seinen Aussagen “eine gewisse Länge” haben. Er stößt sich etwa an der Verwendung von Unterlagen aus einer Hausdurchsuchung im Umfeld des Ex-Ministers aus 2011, in die er kaum Einsicht erhalten hätte.