Anwälte wollen Trump-kritisches Buch verbieten lassen

Donald Trump ist zornig - © APA (AFP/Getty)

Das Weiße Haus will laut Medienberichten die Veröffentlichung eines kritischen Buches über Präsident Donald Trump verbieten lassen. Die “Washington Post” berichtete am Donnerstag, dem Autor Michael Wolff und dem Verlag Henry Holt & Co. seien entsprechende Verfügungen zugestellt worden.