Anwaltstag – Wolff: “Speed kills” in der Gesetzgebung

Die Rechtsanwälte sind besorgt über die Qualität der Gesetzgebung. Wenn in 77 Prozent weniger als sechs Wochen Zeit dafür ist oder sogar Gesetze ohne Begutachtung durchgeboxt werden, “dann läuft etwas falsch”, stellte ÖRAK-Präsident Rupert Wolff am Freitag beim Anwaltstag in der Österreichischen Nationalbibliothek fest – und warnte vor Gesetzen mit mangelhafter Qualität: “Speed kills.”