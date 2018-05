Anzeigenhagel bei Verkehrskontrollen in Salzburg

Im Zuge von Verkehrskontrollen haben Polizisten eine Reihe von Pkw-Lenkern und Mopedfahrern in der Landeshauptstadt und im Flachgau angehalten. Allesamt waren entweder betrunken, viel zu schnell unterwegs oder überschritten mit ihrem Gefährt die Lärmgrenze.

162 km/h auf Nussdorfer Landesstraße

Ein 41-jähriger Deutscher fuhr mit seinem Pkw Freitagabend auf der Nussdorfer Landesstraße mit 162 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h. Ein durchgeführter Alkotest ergab 0,82 Promille. Die Verkehrspolizei nahm dem Deutschen den Führerschein ab. Er wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.

Betrunkene Pkw-Lenker in der Stadt Salzburg

Zwei weiteren kontrollierten Pkw-Lenkern in der Stadt Salzburg nahm die Verkehrspolizei nach positiven Alkotest in der Nacht den Führerschein ab: Ein 31-jähriger Oberösterreicher lenkte seinen Pkw mit 0,8 Promille, eine 22-jährige Pongauerin erreichte 0,82 Promille.

Frisierte Mopeds in Oberndorf und Anif

Einen 15-jährigen Mopedlenker aus Oberndorf (Flachgau) kontrollierte die Verkehrspolizei in Göming. Sein Moped erreichte am Rollenprüfstand 71 km/h und überschritt auch die Lärmgrenzen. Der 15-Jährige wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.

In Anif im Flachgau stoppten Polizisten am Samstag in den frühen Morgenstunden einen 50-jährigen Flachgauer wegen seines zu lauten Mopeds. Auch er wird bei der Behörde zur Anzeige gebracht.

Oberösterreicherin verliert Führerschein

Schließlich raste Samstagvormittag eine 46-jährige Oberösterreicherin in die Geschwindigkeitskontrolle der Polizei in Strobl (Flachgau): Sie fuhr auf der Wolfgangsee Straße im Bereich des 80ers satte 137 km/h. Die Polizei nahm an Ort und Stelle den Führerschein ab und erstattet Anzeige bei der zuständigen Behörde.