APA/OGM-Vertrauensindex: Kurz steigt, Kickl sinkt

Kanzler Kurz konnte seinen Wert auf 24 Punkte steigern

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) liegt in punkto Vertrauen weiter an der Spitze von Österreichs Politikern. Im aktuellen APA/OGM-Vertrauensindex konnte der Kanzler und ÖVP-Obmann seinen Wert sogar auf 24 Punkte steigern. Verglichen mit März 2018 zeigt die jüngste Erhebung eine weiter recht solide Vertrauensgrundlage für die Mitglieder der türkis-blauen Regierung, so OGM-Chef Wolfgang Bachmayer.