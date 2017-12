Appell zum Boykott von FPÖ-Ministern

Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern haben am Donnerstag zum Boykott der FPÖ -Minister in der österreichischen Regierung aufgerufen. In dem Aufruf, der von “LeMonde.fr” im Internet veröffentlicht wurde, heißt es,”die Erben des Nazismus” hätten eine “Machtstellung in der neuen österreichischen Regierung” erlangt mit den sechs von der FPÖ gestellten Ministern.