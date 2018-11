Apple, Google und Microsoft bleiben wertvollste Marken

Apple ist wieder die wertvollste Marke der Welt - © APA (AFP)

Auf den Stockerlplätzen der wertvollsten Marken hat sich im Vergleich zu 2017 nichts geändert: Apple, Google und Microsoft führen das Ranking an, ermittelte das European Brand Institut, das mehr als 3.000 Markenunternehmen in 16 Branchen in Europa, Amerika und Asien analysiert hat. Als einziges österreichisches Unternehmen ist auch Red Bull darunter.