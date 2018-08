Apple ist erstes Billion-Dollar-Unternehmen

Der Kurs stieg auf 207 Dollar pro Aktie. - © APA/AFP/Don EMMERT

Apple ist an der Börse erstmals eine Billion US-Dollar (854,99 Mrd. Euro) wert. Mit einem Kurs von knapp über 207 Dollar wurde diese magische Zahl am Donnerstag erreicht. Bereits am Vortag hatten die Aktien des iPhone-Herstellers nach überraschend starken Quartalszahlen kräftig zugelegt, die Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar aber noch verfehlt.