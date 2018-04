Arbeiter stürzt in Elsbethen über vier Meter von Dach

Einen Verletzten forderte der Unfall in Elsbethen. - © Bilderbox

Über vier Meter in Tiefe stürzte am Mittwochnachmittag ein 56-Jähriger auf einer Baustelle in Elsbethen (Flachgau). Der Mann war zuvor mit Arbeiten auf einem provisorischen Dach beschäftigt, als er plötzlich durch ein Loch fiel.