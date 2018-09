Der Arbeiter wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. (Symbolbild) - © Bilderbox

In Reitdorf (Pongau) kam es am Freitagabend in einer Produktionshalle zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Arbeiter geriet mit seiner Hand in eine Hobelmaschine. Drei Finger wurden dabei teilweise abgetrennt.