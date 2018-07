Arbeiterkammer nutzt Hofer als Testimonial

Hofer sieht doch einen Nutzen in der AK - © APA

Die Arbeiterkammer macht Norbert Hofer zu einem neuen Testimonial. Auf sozialen Medien wurde am Mittwoch eine Infotafel mit dem Konterfei des Infrastrukturministers präsentiert. Anlass der spöttischen Aktion war, dass der Freiheitliche am Vortag in der “ZiB2” gemeint hatte, bei Problemen mit den neuen Arbeitszeitregelungen könnten sich Arbeitnehmer ja an die AK wenden.