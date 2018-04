Arbeiterkammer Salzburg kritisiert: Deutliche Gehaltseinbußen wegen mangelnder Kinderbetreuung

“Solange echte Wahlfreiheit ein Fremdwort bleibt, sind Working Poor und Altersarmut vor allem bei Frauen weiterhin Tür und Tor geöffnet”, kritisiert Eder in einer Aussendung am Mittwoch und fordert im Zuge dessen einen raschen Ausbau der Kinderbetreuungsplätze, vor allem bei den Unter-Dreijährigen.

Auch wenn der Wunsch nach einem Vollzeitjob besteht – vor allem Frauen haben laut AK oft keine Wahl und können nur in Teilzeit arbeiten, weil sie sonst Familie und Beruf nicht unter einen Hut bringen. Die Folgen sind zu wenig Geld zum täglichen Leben und geringere Pensionen – Stichworte: Working Poor und Altersarmut.

Mangelnde Kinderbetreuung trifft vor allem Alleinerzieher

So wie ein aktueller Fall aus der AK-Beratungspraxis: Eine 28 Jahre alte, alleinerziehende Mutter einer Tochter hat vor der Geburt ihres Kindes Vollzeit als Büroangestellte gearbeitet. Ihr monatlicher Bruttoverdienst betrug damals 2.000 Euro. Auf Grund einer mangelnden Kinderbetreuungsmöglichkeit war sie in Karenz bis ihre Tochter zwei Jahre alt wurde. Danach fand sie einen Betreuungsplatz, allerdings hat die einzige Betreuungseinrichtung in der Umgebung nur von acht bis 13 Uhr geöffnet.

Obwohl die Salzburgerin gerne wieder Vollzeit arbeiten würde, kommt für sie nur eine Teilzeitanstellung in Frage, da Vollzeit mit den Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtung nicht vereinbar ist. Sie ist daher gezwungen, auch die nächsten Jahre nur Teilzeit arbeiten zu können. Die Folgen: Sie verdient nur rund 1.000 Euro brutto monatlich und ihr zukünftiger Pensionsanspruch ist um 180 Euro geringer als bei einer Vollzeitstelle.

Teilzeit: Pension verringert sich um 180 Euro

“Das muss sich ändern”, richtet sich der neue AK-Präsident an die Adresse der Politik, “flächendeckende und leistbare elementare Bildungseinrichtungen sind nicht nur entscheidende Voraussetzungen für die bestmögliche Förderung unserer Kinder, sondern auch wesentliche Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie – speziell bei Alleinerziehenden.” “Vor allem was den Pensionsanspruch betrifft, hätte ein breiteres Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen die Situation für die betroffene Alleinerzieherin wesentlich verbessert”, führt AK-Expertin Sabrina Penz aus, “hätte sie schon ab dem Zeitpunkt, wo ihre Tochter zwei Jahre alt war, in Vollzeit arbeiten können, dann hätte sie einen zukünftigen monatlichen Brutto-Pensionsanspruch von rund 470 Euro und nicht so wie jetzt lediglich etwa 290 Euro.”