Arbeiterkammer warnt vor Budgetplänen der Bundesregierung

Laut Markus Marterbauer, dem Leiter der Abteilung Wirtschaftswissenschaften der AK Wien, könne heuer schon ohne Zutun der Politik ein Nulldefizit erreicht werden. Grund sei die brummende Konjunktur. Das Nulldefizit ist laut dem AK-Fachmann nur gefährdet, “wenn Steuergeschenke an große Firmen und reiche Menschen getätigt werden”. Davor warnte auch Christa Schlager, die Leiterin der Abteilung Wirtschaftspolitik der AK Wien vehement, auch wenn die Budgetrede von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) am kommenden Mittwoch freilich noch abzuwarten sei.

Als ein Beispiel für Steuergeschenke nannte Marterbauer den Regierungsplan, die Umsatzsteuer auf Nächtigungen von 13 auf 10 Prozent zu senken. Es stelle sich die Frage, ob die einhergehenden Kosten von 120 Mio. Euro nicht besser investiert wären, wenn man sie in die Qualifikation von Facharbeitskräften stecke. Das würde auch dem Tourismus, der oft über einen Fachkräftemangel klagt, nützen, so Marterbauer. Die AK werde sich anschauen, ob die Preise für Übernachtungen durch die Steuersenkung sinken. Sollten diese sinken, gehe die Hälfte der Kosten ins Ausland, weil sich ausländische Gäste Kosten ersparen würden. Ansonsten würden eben die Hoteliers höhere Gewinne erzielen.

Auch den Familienbonus – ein schwarz-blaues Prestigeprojekt – nannte Marterbauer als Negativbeispiel: “Der Familienbonus sorgt bei uns für erhebliches Stirnrunzeln. Es stellt sich die Frage, ob Familien geholfen wird, die wirklich Unterstützung brauchen.” Die Netto-Kosten von 1,1 Mrd. Euro wären aus Sicht der Arbeiterkammer besser in Sachleistungen investiert, zumal beim derzeitigen Regierungsplan sozial Schwächere weniger profitieren würden. Dabei gehe es unter anderem um mehr Kinderbetreuung für Unter-3-Jährige, mehr ganztägige Kindergartenangebote, ein kostenloses Kindergartenjahr und ähnliche Services.

Schlager hielt der Regierung – ebenso untermauert mit Ergebnissen der Wifo-Studie – vor, dass die Arbeitnehmer nicht in ihrer “Standortpartnerschaft” vorkämen. Das führe zu einer verkürzten Sicht der Dinge. “Für uns liegt die Vermutung nahe, es geht bei der Standortpartnerschaft nur darum, die Wunschliste der Industrie umzusetzen”, kritisierte die AK-Vertreterin und erwähnte den Zwölfstundentag und Unternehmenssteuersenkungen. Auch dass die Industrie den Standort nur schlecht rede, obwohl die Wirtschaftsdaten anderes zeigten, kritisierten die Arbeiterkammer-Vertreter einmal mehr.

Die 80-seitige Wifo-Studie im AK-Auftrag belegt jedenfalls, dass Investitionen in den Sozialstaat nicht nur den Menschen nutzen, die direkt profitieren, sondern auch der gesamten Volkswirtschaft. Die Sozialausgaben machten im Jahr 2016 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Österreichs aus. Das waren 106 Mrd. Euro. 70 Prozent davon waren monetäre Leistungen wie Pensionen und Arbeitslosengelder, 10 Mrd. Euro flossen aufgrund einer Steuer- und Abgabenbelastung wieder zurück in den Staatssäckel. 30 Prozent waren Sachleistungen. “Die monetären Leistungen von rund 71 Milliarden Euro sind direkt nachfragewirksam”, sagte Projektleiterin die Wifo-Studie, Christine Mayrhuber. Die direkte Beschäftigungswirkung belaufe sich auf knapp 10 Prozent der unselbstständig Beschäftigen, also an die 370.000.

Beide Details stützten das wirtschaftliche Umfeld. “Sie reduzieren nicht nur Risiken für Investoren, sondern stabilisieren auch die Absatzerwartungen für Unternehmen.” Dies erhöhe die Beschäftigungsmöglichkeiten und senke somit potenziell die Arbeitslosigkeit.

Schlager gab zu bedenken, dass die Sicherheit und die Freiheit, die der Sozialstaat biete, nicht nur Chancen eröffne und die Innovationsfähigkeit erhöhe, sondern gerade in Zeiten des digitalen und klimatischen Wandels ein großes Asset sei. Die Regierung sollte daher ihre Prioritäten auf die Weiterentwicklung des Bildungssystems samt Aus- und Weiterbildungen lenken. “Die Studie belegt, dass Investitionen in die Bildung und in den Arbeitsmarkt Zukunftsausgaben sind; Sachausgaben sollten hierbei gesteigert werden”, sagte die AK-Wirtschaftspolitikerin.

“Gekürzt ist nicht gespart.” So appellierte mit Verweis auf die Wifo-Studie auch arbeit-plus-Geschäftsführerin Judith Pühringer heute in einer Aussendung an die Regierungsverantwortlichen, “die drastischen Kürzungen in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik nochmals zu überdenken”.

