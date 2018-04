Arbeiterpartei hält an Lulas Präsidentschaftskandidatur fest

Lulas Anhänger geben nicht auf, seine Partei ebenfalls nicht - © APA (AFP)

Auch nach der Inhaftierung des wegen Korruption verurteilten brasilianischen Ex-Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva hält die Arbeiterpartei (PT) an dessen Präsidentschaftskandidatur fest. “Lula ist weiterhin unser Kandidat als Präsident der Republik und seine Kandidatur wird gemäß dem Wahlrecht am 15. August offiziell eingetragen”, teilte die Partei am Montag mit.