Arbeitslosigkeit in Salzburg sinkt weiter

Die neueste Ausgabe des Berichtes der Landesstatistik über den Salzburger Arbeitsmarkt der ersten beiden Monate des Jahres 2018 schafft einen ersten Eindruck über die Situation am Arbeitsmarkt für den Beginn des heurigen Jahres.

Aktuelle Zahlen aus der Landesstatistik

Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik, fasst in einer Aussendung des Landes Salzburg zusammen: “Im Jänner und Februar 2018 waren in Salzburg 261.763 Personen unselbständig beschäftigt, das waren um 2,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.” Gleichzeitig sank binnen Jahresfrist die Zahl der Arbeitslosen um 8,1 Prozent auf 15.252 Personen. Daraus errechnete sich für Salzburg für die ersten beiden Monate des Jahres eine Arbeitslosenrate von 5,5 Prozent, in den Vergleichsmonaten 2017 waren es 6,1 Prozent. Österreichweit fielen das Beschäftigungswachstum mit 2,6 Prozent und der Rückgang der Zahl der Arbeitslosen mit 9,6 Prozent stärker aus als in Salzburg. In der Folge ging in Österreich die Arbeitslosenrate um 1,1 Prozentpunkte auf 9,2 Prozent zurück.

Arbeitslosigkeit soll 2018 in Salzburg auf 5,0 Prozent sinken

Für das Jahr 2018 erwarten die Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO und IHS bei einem Anstieg der Zahl der unselbständig Beschäftigten und einem Rückgang der Zahl der Arbeitslosen für Österreich eine Arbeitslosenrate von 7,7 bis 7,8 Prozent. Auch im Jahr 2019 dürfte sich die positive Entwicklung fortsetzten, wobei die derzeitigen Prognosen der beiden Wirtschaftsforschungsinstitute dann nur mehr von einer leicht sinkenden Arbeitslosigkeit ausgehen. Für Salzburg wird für 2018 eine ähnliche Entwicklung wie für das gesamte Bundesgebiet erwartet. Konkret dürfte bei einem leichten Beschäftigungswachstum die Arbeitslosenrate auf 5,0 Prozent sinken.

Arbeitslosigkeit sinkt bei Männern stärker als bei Frauen

Im Vorjahresvergleich 2017 auf 2018 (jeweils Jänner und Februar) sank die Arbeitslosigkeit bei den Männern mit 8,9 Prozent stärker als bei den Frauen mit 6,4 Prozent. Trotz der für die Männer günstigeren Entwicklung war die Arbeitslosenrate der Männer in den ersten beiden Monaten des Jahres 2018 mit 7,0 Prozent deutlich höher als jene der Frauen mit 3,8 Prozent.

Weniger arbeitslose Jugendliche

Während von 2017 auf 2018 (jeweils Jänner und Februar) die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen mit 14,1 Prozent sehr deutlich zurückging, war der bei Personen im Alter von 50 und mehr Jahren mit 6,9 Prozent geringer. Damit blieb auch die Arbeitslosenrate der Jugendlichen mit 4,9 Prozent niedriger als jene der älteren Erwerbspersonen mit 6,1 Prozent.

In diesen Branchen gibt es heuer mehr Jobs

Im Jahr 2018 (Jänner und Februar) waren in Salzburg im produzierenden Bereich um 3,0 Prozent und in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Dienstleistungsbereich jeweils um 2,1 Prozent mehr Personen unselbständig beschäftigt als ein Jahr zuvor. Innerhalb des produzierenden Bereichs verzeichneten die Warenherstellung mit 3,1 Prozent und der Bau mit 4,1 Prozent jeweils ein deutliches Plus. Innerhalb des Dienstleistungsbereiches konnten mit Ausnahme der sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienste (- 0,3 Prozent) alle Bereiche zulegen, und zwar im Ausmaß von 0,3 (Handel) bis 8,2 Prozent (Information und Kommunikation).

Doppelt so viele offene Lehrstellen wie Lehrstellensuchende

Im Schnitt der ersten beiden Monate des Jahres 2018 waren 768 offene Lehrstellen und 330 sofort verfügbare Lehrstellensuchende beim Arbeitsmarktservice vorgemerkt. Die Zahl der offenen Lehrstellen war damit mehr als doppelt so groß wie die Zahl der Lehrstellensuchenden. Im Vergleich zum Vorjahr (ebenfalls Jänner und Februar) stieg die Zahl der offenen Lehrstellen mit 22,0 Prozent deutlich stärker an als die Zahl der Lehrstellensuchenden mit 4,1 Prozent.

“Die guten konjunkturellen Rahmenbedingungen und das anhaltend hohe Wachstum haben maßgeblich zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen. “Mit gezielten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, Förderprogrammen und Impulspaketen beleben wir die Wirtschaft und können nachhaltiges Wachstum unterstützen. Die getroffenen Maßnahmen im Bereich der Ausbildung und Zusatzqualifikation tragen maßgeblich zur seit zwei Jahren anhaltenden Entspannung und zur Reduzierung der Menschen ohne Arbeit bei”, kommentiert Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) die Entwicklung.