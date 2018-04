Arbeitsstiftung für Stellenabbau bei Banken steht

Durch Digitalisierung droht ein Kahlschlag bei Mitarbeitern - © APA

Die Verhandlungen über die Arbeitsstiftung für die Mitarbeiter in den heimischen Banken sind abgeschlossen, teilten die Sozialpartner am Montag gemeinsam mit. Wenn in den kommenden viereinhalb Jahren ein Geldhaus Stellen streicht, kommen die betroffenen Beschäftigen in diese Stiftung. Wegen der Digitalisierung der Finanzwirtschaft wird ein massiver Kahlschlag befürchtet.