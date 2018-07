Platter rügt Vorgehen der Regierung in Sachen Arbeitszeit

Platter hätte Dialog mit Sozialpartnern bevorzugt - © APA

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) missfällt das Vorgehen der Koalition bei der Ausweitung der Höchstarbeitszeit. Bei einem Auftritt in Landeck sagte er laut “TT” in Richtung Bundesregierung: “Manchmal kommen sie mir ein bisschen übermütig vor.” Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sprach sich am Sonntag für ein “gutes Miteinander” und ein “Abrüsten der Worte” aus.