ARBÖ baut in Salzburg weiter aus

Das Investitionsvolumen für diesen Neubau beträgt EUR 1,7 Millionen, dafür kann auf einer Gesamtfläche von 450 Quadratmetern künftig an insgesamt fünf Fahrzeugen gleichzeitig gearbeitet werden. Mit modernsten technischen Geräten werden Dienstleistungen des ARBÖ, wie Paragraf 57a Begutachtungen, Fahrwerksvermessung oder Klimabegutachtungen, professionell durchgeführt werden, heißt es am Donnerstag in einer Presseaussendung des ABBÖ.

Beste Betreuung für die Mitglieder im Pinzgau

„Besonders freut uns, dass wir mit dieser neuen Dienststelle unsere mittlerweile über .4000 Mitglieder im Pinzgau technisch sowie personell bestmöglich versorgen können“, freut sich der Präsident des ARBÖ-Salzburg, Manfred Gruber. In Zukunft stehen bis zu zehn Arbeitsplätze zur Verfügung und somit ist dieser Stützpunkt, nach der Stadt Salzburg, der zweitgrößte im Bundesland.

So wird das ARBÖ-Prüfzentrum nach Fertigstellung aussehen./ARBÖ-Salzburg ©

Heute an morgen denken

Für die Mobilität der Zukunft sorgt die eigene E-Ladestation bis 22 kW. Die Ladedauer bei neuwertigen E-Modellen ist minimal und somit die Verweildauer gering. „Mit diesem Service denken wir bereits heute an morgen“, so der Präsident der ARBÖ-Bundesorganisation, Peter Rezar. „Wir setzen einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft und erweitern zugleich unser Serviceangebot für Kunden und Mitglieder“, führt Rezar weiter aus.

Gemäß dem Motto „schon heute an morgen denken“ wurde für die Bauerrichtung das Vertrauen in ein professionelles und traditionelles Unternehmen gelegt. Es wird auf ressourcenschonende Bauweise geachtet und mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage am Dach wird die Schonung der Umwelt beim ARBÖ real umgesetzt. „Mit dem ARBÖ haben wir einen kompetenten und dienstleistungsorientierten Auftraggeber für dieses wichtige und große Bauprojekt im Pinzgau gefunden“ sagt Manfred Pilz, Niederlassungsleiter Porr Bau AG, abschließend.