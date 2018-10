Archäologen fanden Schatz auf versunkenem Schiff in Donau

Archäologen fanden rund 2.000 Gold- und Silbermünzen - © APA (AFP)

In einem in der Donau versunkenen Schiff aus dem 18. Jahrhundert haben ungarische Archäologen einen Schatz aus rund 2.000 Gold- und Silbermünzen geborgen. In dem alten Wrack bei Erd südlich von Budapest stießen sie darüber hinaus auf Degen, Säbel, Kanonenkugeln und andere Objekte, berichtete die Agentur MTI unter Berufung auf die Wissenschafterin Katalin Kovacs vom Museumszentrum Ferenczy.